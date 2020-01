Le OnePlus 8 aura lui aussi droit à son écran 120 Hz, tease le P.-D.G. de l’entreprise

Rendu 3D du OnePlus 8 Lite. © OnLeaks x 91Mobiles

Les écrans 120 Hz : la nouvelle norme de l'industrie

Via : Android Central

Dans un post sur le réseau social chinois Weibo, le P.-D.G. de l'entreprise annonce que la phase de recherche et développement est achevée concernant les écrans 120 Hz. Un événement doit se tenir aujourd'hui à Shenzhen pour expliquer comment cette étape se traduira dans la prochaine génération de smartphones de la marque.OnePlus rejoint ainsi son rival Xiaomi qui, avec le tout récent Redmi K30 , s'est lui aussi lancé dans la bataille aux écrans à taux de rafraîchissement élevé.Une bataille qui, jusqu'à présent, voyait se démener des acteurs moins connus du grand public comme Asus ou Razer (le ROG Phone 2 et le Razer Phone 2 embarquent tous deux une dalle 120 Hz), mais qui attire de plus en plus les ténors de l'industrie. Récemment, Google dotait par exemple son Pixel 4 d'un écran au taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre 90 Hz.Dans les prochains mois, la bataille fera donc rage entre les constructeurs qui, tous, veulent prouver que leur écran est le plus réactif. Outre Xiaomi ou OnePlus, il se dit aussi que Samsung abattra prochainement ses cartes avec une gamme de Galaxy S20 dotée, elle aussi, d'écrans 120 Hz.