Le PDG de OnePlus confirme à demi-mot un OnePlus 8 Lite

Dans une interview accordée à Cnet, Pete Lau, co-fondateur et P.-D.G. de OnePlus, a apporté quelques éléments d'information sur les prochains smartphones de la marque. Il n'affirme rien catégoriquement, mais en examinant certains éléments de son discours par rapport à ce que l'on sait déjà, cet entretien se montre plutôt révélateur.Tout d'abord, la question de la 5G. Pete Lau rappelle que OnePlus investit dans ce secteur depuis des années. L'année dernière, un OnePlus 7 Pro 5G avait même été commercialisé. Mais c'est en 2020 que tout s'accélère, avec un déploiement du réseau dans plusieurs pays et le lancement d'offres commerciales chez les opérateurs.La marquele fait que tous ses prochains smartphones seront compatibles avec la nouvelle génération de réseau mobile. Ce qui peut inquiéter les consommateurs, c'est que le patron du constructeur chinois indique qu'une telle fonctionnalité a un coût, qui sera forcément répercuté sur le prix des produits. Sachant que selon les rumeurs, les prochains OnePlus auront la recharge sans fil , là encore unequi va faire augmenter les tarifs, on peut s'attendre à ce que OnePlus rejoigne Samsung et Huawei sur les prix en visant le très haut de gamme.Pete Lau a tenu à se montrer rassurant à ce sujet. Il ne nie pas que le OnePlus 8 Pro sera cher, mais fait savoir qu'il y aura des alternatives pour s'équiper d'un mobile de la marque à un tarif plus abordable.Des propos qui viennent recouper les persistantes rumeurs évoquant un OnePlus 8 Lite , dont l'existence paraît de plus en plus probable. Il s'agirait du premier smartphone milieu de gamme du fabricant depuis l'échec du OnePlus X, dernière tentative de la marque sur ce créneau. Un choix qui paraît indispensable pour gagner des parts de marché tout en augmentant le prix de ses. Lancer trois modèles d'une même série est d'ailleurs une stratégie à la mode adoptée par Samsung, Huawei ou encore Apple. OnePlus devrait présenter ses nouveaux mobiles en avril pour une commercialisation en mai. Le OnePlus 8 Lite pourrait arriver un peu plus tard, vers le mois de juillet.