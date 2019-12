Un OnePlus 8 Lite sauvage apparaît, et ceci est très efficace

© OnLeaks x 91Mobiles

Un OnePlus 8 plus abordable ?

Le OnePlus 8 Lite à gauche et le Galaxy S11 à droite

Trois smartphones OnePlus au programme en 2020

Rendu 3D du OnePlus 8.

Mais 2020 pourrait être l'occasion pour OnePlus de revenir à ses premières amours. À en croire les très bien informés OnLeaks et 91Mobiles, un certain OnePlus 8 Lite serait dans les cartons. Rendus 3D à l'appui.Si nous ne savons encore rien de la fiche technique de ce nouveau smartphone, on voit tout de suite les ressemblances frappantes qu'il partage avec le prétendu OnePlus 8 , dont les rendus ont déjà fuité dans la presse depuis octobre dernier.On remarque surtout cet écran poinçonné au centre — ce qui n'est pas sans rappeler un certain Samsung Galaxy Note 10 . Mais à la différence de ce qui sera peut-être son grand-frère, le OnePlus 8 Lite affiche de généreuses bordures tout autour de la dalle.Mais c'est sans doute au dos du smartphone que s'illustre le mieux la surprise OnePlus 8 Lite. Contrairement aux derniers smartphones de la marque , ce nouveau modèle afficherait ses trois modules photo dans un rectangleplutôt épais, logé dans l'angle supérieur gauche. Une esthétique qui évoque instantanément le présupposé Galaxy S11 de Samsung, dont la sortie est prévue en février prochain.En 2020, OnePlus pourrait donc doubler la cadence. Exactement comme il l'a déjà fait en 2019 avec la sortie simultanée du OnePlus 7 et 7 Pro, puis du OnePlus 7T et 7T Pro. On retrouverait alors autour de mai prochain (selon le calendrier habituel) un OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite au catalogue du constructeur.Un positionnement qui n'est pas sans fondement. Désormais très bien installé sur le segment du haut de gamme, et commençant à intéresser sur le très haut de gamme (7 Pro, 7T Pro), il reste maintenant à OnePlus à se frotter à ses rivaux de chez Xiaomi, Realme ou encore Oppo sur le segment de moyenne, voire d'entrée de gamme.D'autant qu'en termes techniques, le OnePlus 8 Lite ne devrait rien laisser au hasard. En effet comme l'a déjà annoncé l'entreprise par le passé, tous ses smartphones seront désormais pourvus d'un écran OLED 90 Hz. Voilà au moins une certitude concernant la fiche technique de cet énigmatique nouveau venu dans le paysage OnePlus.