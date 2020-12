Une fuite du LG Stylo 7 montre un nouveau design et un modèle 5G dans les cartons

L'écran de 6,8 pouces n'est plus perturbé par une encoche en forme de goutte d'eau comme le modèle de la génération précédente mais par un poinçon central, qui loge la caméra frontale. Les bordures semblent également un peu plus fines, permettant de faire tomber légèrement les dimensions à 170,4 x 77,2 x 8,8 mm. Le Stylo 7 est aussi un petit peu plus fin que son prédécesseur.

À l'arrière, il y a aussi du changement. Les capteurs photo ne sont plus disposés à l'horizontale au centre de l'appareil mais à la verticale sur le côté gauche. On dénombre trois APN ainsi qu'un LED Flash. Le lecteur d'empreintes digitales disparaît du dos pour se placer sur le bouton d'allumage à droite.