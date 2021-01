Poco tease le Pocophone F2, successeur du légendaire F1

Pour rappel, Xiaomi avait frappé très fort à l'été 2018 en lançant une nouvelle marque, Poco, et le premier mobile de celle-ci, le Pocophone F1. Un appareil qui avait suscité l'enthousiasme de la presse comme des consommateurs grâce à un rapport qualité-prix canon : il était le smartphone officiellement disponible en Europe équipé de la puce haut de gamme Snapdragon 845 le moins cher du marché.

Mais ce succès avait été sans suite et Poco s'est cherché, Xiaomi reprenant à son compte le segment du haut de gamme à bas prix en 2019 avec ses Redmi K20 et K20 Pro (Mi 9T et Mi 9T Pro chez nous). Et avec l'arrivée du Poco F2 Pro, on a bien cru que le F2 ne sortirait jamais.