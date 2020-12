En marge des Mi 11, Xiaomi annonce sa nouvelle mise à jour MIUI 12.5

Autre point très intéressant : Xiaomi promet qu'un nombre extrêmement limité d'applis est préinstallé, alors que la marque est souvent accusée d'exagérer en la matière d'habitude. C'est un changement de stratégie majeur pour le fabricant, qui doit aussi contribuer à la hausse des performances évoquées un peu plus tôt. En Chine, seulement neuf apps sont préinstallées (téléphone, paramètres, galerie…), mais on peut s'attendre à ce que ce nombre soit plus élevé en Europe avec l'intégration des services Google et du Play Store.

MIUI 12.5 vient aussi avec des nouveautés concernant la sécurité et les données personnelles, avec une meilleure gestion des autorisations accordées aux applications.

MIUI 12.5 sera déployé sur un grand nombre d'anciens smartphones de la marque. Une bêta fermée sera disponible (en Chine) très prochainement sur les Mi 10, Mi 10T et quelques autres références des séries Mi 9. D'autres modèles y auront droit par la suite. On devrait avoir des nouvelles d'un calendrier de déploiement pour l'Europe en début d'année 2021.