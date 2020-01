Apple signe un trimestre record avec 91,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires durant les fêtes

Apple continue sa percée dans l'univers des services



Le wearable porte la croissance du groupe, contrairement à l'iPad et au Mac qui stagnent



Source : 9to5google

Apple a passé un excellent Noël 2019. Si l'année dernière à la même période, le constructeur avait été forcé de revoir ses estimations de vente à la baisse, avec une génération d'iPhone relativement boudée par les consommateurs Ce premier trimestre est radicalement différent et Apple annonce un chiffre d'affaires de 91,8 milliards de dollars sur la période (+9 % par rapport à l'année précédente), soit tout simplement le trimestre le plus important depuis la création de l'entreprise. Les bénéfices s'établissent quant à eux à 22,2 milliards de dollars, en hausse de 11,37 % par rapport à 2019.Dans le détail, l'iPhone retrouve des couleurs avec un chiffre d'affaires de 55,96 milliards de dollars, en hausse de 7,6 % par rapport à 2019. Les iPhone 11 et iPhone 11 Pro ont visiblement séduit les consommateurs et permettent au smartphone d'afficher une croissance que la Pomme n'avait pas connu depuis un an.La catégorie « Services » était très surveillée par les analystes, après le lancement d'Apple TV+ et d'une flopée de nouveaux produits comme Apple Card aux États-Unis. Le pari semble réussi avec un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de dollars et une croissance de 19 % d'une année à l'autre. Tim Cook glisse dans son analyse qu' Apple TV+ a connu un très bon lancement , «». Le dirigeant n'a toutefois pas donné le nombre d'utilisateurs précis ni leur ventilation.Autre succès pour Apple : la catégorie « Autres produits », qui regroupe principalement les Apple Watch et les AirPods . Cette activité engrange 10,01 milliards de dollars et affiche une croissance insolente de 37 %. Selon Apple, 75 % des acheteurs de la montre connectée sont de nouveaux clients.Enfin, le Mac et l'iPad sont les points faibles de ces résultats, avec des chiffres d'affaires respectifs de 7,16 (-3,45 %) et 5,98 (-11 %) milliards de dollars. On attend d'Apple une mise à jour de sa gamme d'ordinateurs personnels mais également les nouveaux iPad Pro qui tardent à arriver et pourraient relancer la machine cette année.Pour le prochain trimestre, Apple s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 63 et 67 milliards de dollars, mais prévient d'emblée que l'épidémie de coronavirus pourrait avoir des répercussions importantes sur ses performances.