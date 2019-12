Les prix français du Mac Pro sont annoncés, et ils grimpent jusque 62 500€

© Apple

Les enchères démarrent à 6 499€, mais ajoutez 500€ pour des roulettes

Chargé à bloc, il vous en coûtera 62 500€

Mais jusqu'alors, seul le prix en dollars de la configuration de base était connu. Aussi, quelle ne fut pas notre surprise quand nous avons découvert que, toute option, le nouvel ordinateur professionnel d'Apple se négociait peu ou prou au même tarif qu'une Tesla Model Y.En traversant l'Atlantique, le Mac Pro a poliment dopé son tarif d'entrée de gamme de 500€ pour arriver à 6 499 billets. Pour ce prix, vous aurez droit à un processeur Intel Xeon W à 8 cœurs (3,5 GHz jusqu'à 4 GHz), 32 Go de RAM DDR4 ECC, une carte graphique Radeon Pro 580X avec 8 Go de GDDR5 dédiés et un SSD de 256 Go. Bien entendu, une souris Magic Mouse 2 et un Magic Keyboard sont inclus dans le pack. Ouf.Entièrement configurable, le Mac Pro peut même voir son châssis légèrement modifié. On trouve en effet dans l'outil mis à disposition pour Apple la mention d'un « Châssis en acier inoxydable avec roulettes ». Châssis qui est facturé — tenez-vous bien — 480€.Aussi, conformément à ce qui avait été dévoilé lors de la WWDC en juin dernier, l'écran Pro Display XDR (6K, 32 pouces, 10 bits) s'affiche sur le store officiel à partir de 5 499€. Rappel : le pied du moniteur est vendu séparément... à 1 099€. Vous préférez un support mural VESA ? Comptez 219€ de plus.Déjà particulièrement onéreux dans son « entrée de gamme », le Mac Pro frôle l'indécence une fois configuré avec toutes ses options.Amusons-nous avec le configuration. On craque pour un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs (2,5 GHz jusqu'à 4,4 GHz) : paf! 8400€ en plus. 1,5 To de RAM ? Après tout, on n'est plus à 30 000€ près. On ajoute. On se fait plaisir avec un duo de Radeon Pro Vega II Duo et leur 2 x 32 Go de HBM2 pour la modique somme de 12 960€, et on termine par l'ajout de 4 To de SSD et une carte Afterburner pour 1 680 et 2 400€ chacun. Évidemment, on opte pour le châssis à roulettes, cela va de soi.Bref, mis bout à bout, le Mac Pro dans sa configuration XXL vous coûtera très exactement 62 419€. Ce qui nous interroge sur un point. Si Apple est en mesure de commercialiser un ordinateur à ce tarif sans trembler des genoux... à combien au juste comptait-il commercialiser l'hypothétique Apple Car ? On ne le saura probablement jamais. Bref : commencez à mettre vos étrennes de côté.