Au cas où vous auriez 11 000€ en trop, le Mac Pro et son écran XDR seront disponibles le 10 décembre

Extrait du mail envoyé aux futurs clients s'étant inscrits à la liste de diffusion d'Apple. © Apple

Une belle station de travail, à partir de 11 000$

Des petits bijoux technologiques vendus à prix d'or. D'autant que, rappelons-le, l'écran Pro Display XDR est vendu (4999$) sans son pied. Lui-même affiché 999$.Chers haters d'Apple : cette brève vous est dédiée. Lâchez-vous. Comme annoncé par la firme de Cupertino en juin dernier, le Mac Pro de base, configuré avec un Intel Xeon Wave 8 cœurs et 256 Go de SSD, se négociera à partir de 5 999$. Sachant que les produits Apple prennent en général 20% supplémentaire lors de leur conversion en euros, nous arrivons à la bagatelle de 7 200€ pour le modèle de base du Mac Pro.Mais puisqu'il sera possible de configurer la bêta jusqu'à un processeur 28 cœurs, 1,5 téraoctet de SSD et une Radeon Vega II à deux puces, on doit s'attendre à des prix qui crèvent le plafond pour la nouvelle station de travail d'Apple.Signant le grand retour d'Apple sur le marché des écrans, le Pro Display XDR devrait quant à lui s'offrir pour 5 999€. Et si techniquement rien ne vous empêche de vous en servir à l'horizontale, on conviendra que l'adjonction d'un pied à ce bel écran 6K 32 pouces est nécessaire. Ajoutez donc 1200€ à la facture, et le compte est bon.