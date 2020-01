Apple, accusée d'avoir volé les secrets commerciaux d'une société pour la partie santé de l'Apple Watch

Une dizaine de brevets détournés par Apple

Des recrutements stratégiques effectués chez Masimo et sa filiale

Les fonctions santé présentes sur l'Apple Watch, la montre connectée de la firme à la pomme, auraient été conçues non pas par Cupertino mais à partir de brevets déposés par une société spécialisée dans les technologies médicales, Masimo, qui pèse 9 milliards de dollars au Nasdaq. Celle-ci accuse Apple d'avoir volé ses secrets commerciaux et de les avoir utilisés de façon inappropriée, outre le débauchage affirmé de plusieurs de ses salariés.La société californienne Masimo, qui a mis au point des technologies destinés aux moniteurs de soins de santé, comme un oxymètre de pouls très prisé du milieu médical, ainsi que des technologies de surveillance non-invasives de constantes du corps humain, a attaqué Apple en justice pour dénoncer le vol d'informations dont elle a été victime, qui aurait été faitLe géant des technologies aurait, pour cela, fait preuve, en 2013. L'entreprise médicale accuse ainsi Apple d'avoir détourné à ses propres fins une dizaine de brevets, utilisés ensuite dans différents modèles, les Apple Watch 4 et 5.Pour renforcer sa propre division santé, la firme de Cupertino aurait aussi débauché plusieurs employés de la filiale de Masimo, Cercacor, dont Michael O'Reilly, médecin-chef de la boîte et devenu l'un des piliers de la division santé d'Apple. L'ennui, c'est que le personnage avait en sa possessionL'année suivante, en 2014, c'est Marcelo Lamego, alors directeur de la technologie de Cercacor et ancien scientifique de Masimo, qui fut débauché. Plusieurs autres entretiens auraient été menés pourle personnel compétent.Pour l'ensemble de son œuvre, Apple est mise en cause devant le tribunal fédéral de Santa Ana, en Californie, d'où dépendent les deux entreprises. On apprend notamment, via cette affaire, que les mesures du niveau d'oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque via des rayons lumineux ne seraient pas des technologies d'Apple mais de Masimo.Masimo demande au tribunal de prendre des ordonnances afin de bloquer l'utilisation par Apple des technologies mises au point via ses brevets, ainsi que des dommages et intérêts.