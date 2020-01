Un médecin porte plainte contre Apple à propos du système de détection cardiaque de l’Apple Watch

Pour conclure 2019 comme il se doit, nous avons décidé dans ce season finale du veilleurs d'écran - et pas series finale, nous reviendrons dès la semaine prochaine pour une S02 ! - de finir en beauté. Place donc à un classement des meilleures séries et saisons diffusées durant cette très riche année, parmi celles que nous avons eu la chance - et le temps - de voir.