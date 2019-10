Apple Watch : une fonctionnalité pour s'authentifier directement sur sa montre ?

L'Apple Watch offre plus d'usages en s'émancipant de l'iPhone



Un nouveau dispositif qui enfonce un clou dans le cercueil du mot de passe



Lire aussi :

Montre connectée hybride : notre comparatif des meilleurs modèles de 2019



Source : The Next Web

Le marché de la montre connectée continue de croître année après année, et l'Apple Watch est de loin la smartwatch la plus vendue et utilisée dans le monde. Ce petit ordinateur au poignet peut accomplir de nombreuses tâches, mais pourrait peut-être à terme vous apporter plus de sécurité.Les équipes de Nok Nok Labs ont développé une technologie d'authentification qui fera de l'Apple Watch l'appareil de confiance permettant de se connecter à un service Web d'un seul tap sur l'écran.Lorsque que vous vous connectez à un service, comme votre boîte mail ou à un réseau social, une notification s'affichera sur l'Apple Watch vous demandant votre accord pour accéder au service. Le mot de passe est stocké et conservé dans l'appareil de manière cryptée et aucune donnée personnelle ne transite sur le Web.Pour l'intégrer ce système à l'Apple Watch, les équipes de Nok Nok Labs ont profité de la dernière mise à jour du système d'exploitation de la montre d'Apple, watchOS 6 , qui peut désormais télécharger et exécuter des applications de manière autonome, sans passer par l'iPhone.Ce dispositif est basé sur FIDO, le standard d' authentification à double facteur utilisé par exemple par Google dans des clés de sécurité pour protéger la connexion à son compte utilisateur. Nok Nok Labs fait d'ailleurs partie de l'Alliance FIDO qui développe et promeut ces dispositifs de sécurité.Un kit de développement (SDK) est d'ores et déjà à la disposition des développeurs web, qui pourront lier leurs services au système de double authentification et proposer à leurs utilisateurs de l'utiliser à la place du traditionnel mot de passe. L'entreprise espère une adoption rapide des différentes plateformes web.