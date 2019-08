La clé de sécurité Titan, de Google, est désormais disponible en France

© Google

La clé de sécurité Titan disponible au prix de 55 euros

Source : Android Police

Lase veut être la meilleure solution contre le piratage avec un outil physique. Son fonctionnement est des plus basiques et permet une protection accrue des identifiants de l'utilisateur.C'est à cette adresse , et au prix de(frais de port offerts) que la clé de sécurité, conçue par Google, est disponible. Unevia les SMS qui, bien que sécurisée, n'est pas la meilleure solution.Mais alors comment fonctionne la clé de sécurité Titan ? Très simplement : lorsque vous entrez votre identifiant et votre mot de passe, il vous est demandé d'. L'avantage vient alors du fait que la clé Titan n'est pas connectée à Internet - impossible pour un pirate de récupérer son code.