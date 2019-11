La prochaine Apple Watch boosterait ses perfs et sa resistance à l'eau

Une amélioration globale des performances et de la résistance à l'eau



Source : GSM Arena

L'Apple Watch Series 6 ne sera à priori disponible qu'en septembre 2020 mais Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste spécialiste d'Apple, a déjà publié ses prédictions quant aux spécifications techniques de la montre connectée.La première amélioration sera à aller chercher du côté des performances. Un nouveau processeur serait intégré à l'Apple Watch, qui lui permettrait une plus grande fluidité dans la navigation entre les différentes applications. La Series 5 avait conservé la même puce que la génération précédente, avec une vitesse d'exécution déjà solide au quotidien.La connectivité va également être mise à jour avec l'ajout du Wi-Fi 6 qui permettra de meilleurs débits et un affichage plus rapide des applications.Enfin l'Apple Watch Series 6 devrait être plus résistante à l'immersion que la génération actuelle, qui peut aller jusqu'à 50m de profondeur durant 30 minutes. Cela laisse aussi la porte ouverte à l'ajout de nouvelles activités sportives dans l'application Exercice, comme la plongée sous-marine, et offrir de nouvelles possibilités aux amateurs de sports nautiques.