La dernière mise à jour des AirPods Pro rend la réduction de bruit moins efficace

La mise à jour 2C54 pointée du doigt

Un problème qui n'est pas inédit

Avez-vous récemment remarqué un changement sur vos AirProds Pro ? Il se pourrait bien que la mise à jour 2C54 ait également affecté vos écouteurs.En effet, des internautes ont affirmé sur Reddit et le forum de MacRumors que la réduction de bruit de leurs AirPods Pro marchait moins bien que lors de leur achat. Pour en avoir le cœur net, le site spécialisé RTINGS a effectué un nouveau test des écouteurs après la mise à jour 2C54, déployée à la mi-décembre, et ont ainsi confirmé les plaintes des utilisateurs.», a expliqué le site.Depuis, l'update a été retirée par Apple, mais ceux qui y ont eu accès doivent pour le moment attendre une nouvelle mise à jour afin de rectifier le problème. Si vous souhaitez savoir sous quelle version tournent actuellement vos AirPods Pro, il vous suffit de les connecter à votre iPhone puis d'aller dans Réglages, et de cliquer sur Informations. Vous verrez alors la mention AirPods sous votre EID, il vous suffit de « vérifier la version du programme interne ».Comme le note The Verge , ce n'est pas la première fois que des écouteurs possédant la réduction de bruit sont affectés par une mise à jour. Cela a notamment été le cas avec les QuietComfort 35 II de Bose et les 1000XM3 de Sony.Avec les AirPods Pro, cela peut devenir réellement contraignant, car les utilisateurs n'ont pas la possibilité d'ajuster eux-mêmes la réduction de bruit, les écouteurs s'en chargent de manière autonome selon l'environnement dans lequel ils se trouvent. Par ailleurs, les mises à jour des écouteurs sans-fil d'Apple se font de manière automatique, sans que l'usager n'en soit mis au courant, et ils ne peuvent donc pas faire marche arrière.Pour le moment, Apple ne s'est pas exprimée sur le sujet et on ne sait donc pas si ces plaintes sont la raison pour laquelle la MAJ 2C54 a été retirée par la firme de Cupertino.