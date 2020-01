Le boîtier des Airpods est désormais personnalisable avec des émojis (dont l'émoji caca)

Toujours plus de personnalisation chez Apple

L'émoji caca de la partie !

Source : NeoWin

Une manière supplémentaire de personnaliser ses AirPods (et oui, on vous voit venir, on peut aussi utiliser l'émoji caca).Lors de l'achat d'un terminal Apple, le géant américain propose généralement une option de personnalisation gratuite, qui consiste à graver un nom, des initiales ou encore une date sur une produit.Désormais, il est également possible de faire graver l'émoji de son choix sur un boîtier de recharge AirPods. «» précise ainsi Apple au moment de l'achat.Rappelons au passage que le test completdes nouveaux AirPods Pro d'Apple est toujours disponible à cette adresse Ainsi, en plus de la possibilité de faire graver du texte, on peut opter pour l'émoji de son choix. Évidemment, Apple ne propose pas l'intégralité des émojis disponibles, mais a dressé une liste de 31 icônes visiblement indispensables.Parmi les émojis disponibles, on retrouve notamment le cœur, l'étoile, le clin d'œil, le poing, l'alien, le robot, le serpent ou encore la vache... Sans oublier l'indispensable émoji « caca ». À noter toutefois qu'il n'est pas (encore ?) possible de mélanger les deux options.Pour l'instant, Apple impose donc à l'acheteur de choisir du texte pour personnaliser son boîtier de charge, ou un émoji. Sachez enfin que cette option de gravure est disponible pour les AirPods classiques, mais aussi pour les nouveaux AirPods Pro, et qu'elle est totalement gratuite.