Selon Apple, l’uniformisation des chargeurs en Europe tuerait l’innovation

© Blackzheep via Shutterstock

Plus de mal que de bien

Innovation ? Quelle innovation ?

Source : Reuters

Un véritable petit guide de lobbyisme illustré, qui renie d'ailleurs les précédentes déclarations d'Apple sur le sujet, lesquelles pouvaient alors être perçues comme des signes d'apaisement.Apple a commissionné les experts de Copenhager Economics pour la publication d'une étude montrant que les bénéfices environnementaux envisagés par le passage à une norme unique seraient largement dépassés par le coût imposé aux consommateurs. Les travaux parlent d'une facture de près de 1,5 milliard d'euros pour les consommateurs, contre «».Une balance disproportionnée, qui suffit à Apple pour camper sur ses positions alors que l'Union européenne envisage des méthodes plus coercitives afin de forcer la main des constructeurs.Il faut dire que le débat n'est pas né de la dernière pluie. Cela fait maintenant 11 ans que la Commission européenne tente d'encourager les acteurs du marché à harmoniser leurs connectiques. Force est de constater que l'approche volontariste ne fonctionne pas, et les régulateurs d'envisager de sévir. D'où la tentative d'Apple de prouver le bien-fondé de sa technologie propriétaire Lightning.En plus de pointer le déséquilibre financier qu'entraînerait l'abandon de Lightning au profit d'un standard universel (probablement l'USB-C), la firme de Cupertino convoque la bonne vieille rhétorique de «». Une innovation qui serait mise à mal si l'Union venait à mettre ses menaces à exécution.Mais de quelle innovation parle-t-on au juste ? De quand date la dernière innovation d'Apple en matière de technologie de recharge ? La marque à la pomme a-t-elle vraiment l'impression d'innover en livrant ses derniers iPhone avec le même chargeur Lightning 5 W qu'en 2011 ?De l'autre côté de l'échiquier, chez Android, l'innovation n'a pas l'air de mal se porter. Les technologies de recharge rapide se développent tambour battant, et certaines permettent même de regagner plus de 70 % d'autonomie en 30 minutes seulement. Pourtant, l'USB-C s'est imposé comme une norme tacite pour tous les constructeurs.