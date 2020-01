Lobbying : les GAFA ont cassé leur tirelire en 2019

Guerre d'influence à Washington

Le budget en lobbying des FAANG au cours des 10 dernières années. © OpenSecrets.org

De multiples fronts à adresser

Via : MarketWatch

Apple, si elle reste historiquement parmi les plus raisonnables en la matière, signe une hausse de son investissement de quelque 700 000 $ sur une année. Tout de même.Ces chiffres officiels révélés mardi donnent à voir les sommes astronomiques dépensées par les Big Tech pour influencer en leur faveur les politiques. Comme d'habitude, c'est Facebook qui remporte la palme avec plus de 16,7 millions de dollars dépensés en 2019, contre 12,6 millions de dollars l'année précédente.Amazon le talonne avec 16,1 millions de dollars (14,4 Md$ en 2018), suivi par un Google nettement plus mesuré qu'en 2018 avec un total de 11,8 millions de billets verts contre quelque 21,7 millions un an auparavant.Apple a quant à elle revu ses efforts d'influence à la hausse en faisant passer son budget annuel de 6,7 Md$ à 7,4 millions de dollars. Netflix ferme enfin la marche avec 850 000$, soit à peine 50 000 de plus qu'en 2018.Si les FAANG ne regardent pas à la dépense, c'est que — les pauvres ! — sont attaqués de toute part, et aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Que ce soit sur des lois les obligeant à faire quelque chose pour protéger les données personnelles de leurs utilisateurs·rices, de mettre en place des mesures endiguant la propagation de fake news , ou tout simplement sur des hausses de taxe à leur encontre.Une noble quête, à en croire un porte-parole d'Amazon qui, au site spécialisé Market Watch, déclare que son entreprise «», et que son équipe de Washington DC (ses lobbyistes donc) «».Des manœuvres qui semblent porter leurs fruits. Car en dépit d'une méfiance rampante à l'encontre des GAFAM, et plus particulièrement Facebook à l'approche de l'élection présidentielle américaine, le cours de leur action a été propulsé au firmament en 2019. Sur les 12 derniers mois, l'action Facebook a grimpé de 51 %, de 16 % pour Amazon, de 39 % pour Google et de... 108 % pour Apple.