Une ONG accuse YouTube de favoriser la propagation de fake news sur le changement climatique

Des vidéos financées par la publicité

Les annonceurs demandent à YouTube d'agir

Lire aussi :

Les parts de visionnage de Netflix et de YouTube aux Etats-Unis devraient chuter dès 2020



Source : The Guardian

Avaaz est une organisation non-gouvernementale qui se présente comme un «». Dans sa dernière étude, elle part en croisade contre les vidéos climatosceptiques, en pointant du doigt le rôle pour le moins passif de YouTube.Car la plateforme ne ferait rien pour enrayer la propagation de tels contenus. Pour le prouver, Avaaz n'a pas pu véritablement s'appuyer sur une analyse des algorithmes de recommandation, ceux-ci étant gardés secrets par la filiale de Google. L'ONG a donc procédé d'une autre façon : elle a étudié les cent premières vidéos qui remontaient dans le moteur de recherche sur des requêtes autour de cette thématique, ainsi que les contenus considérés par le site comme liés aux premiers résultats affichés.D'après le rapport, si seules 8 % des vidéos proposées pour «» véhiculaient de fausses informations, ce chiffre grimpait à 16 % pour «» et à 21 % pour «». Ce qui a conduit l'ONG à la conclusion suivante : «».De plus, ces vidéos mensongères seraient pleinement intégrées dans le système de monétisation de la plateforme. Ainsi, plus de 100 marques diffuseraient, sans toujours le savoir, des publicités au début de ces contenus, offrant ainsi des revenus à la fois à YouTube et aux auteurs des messages trompeurs.De son côté, la plateforme a remis en question la méthodologie utilisée et a rappelé les mesures qu'elle a prises pour promouvoir «». «», a-t-elle ajouté, dans un communiqué.Cependant, pour Avaaz, YouTube devrait en faire davantage contre les contenus climatosceptiques, de sorte à limiter leur diffusion et leur monétisation. Une évolution également souhaitée par L'Oréal, un des annonceurs cités dans l'étude : «».