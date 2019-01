Samsung veut faire de ses smartphones des titres de transport pour tous les opérateurs

Samsung

L'Île-de-France, Lille et Strasbourg sont déjà convaincues

Un service accessible sur tous les opérateurs, sans surcoût

Lundi, a annoncé s'être associé à, une coentreprise française fondée en 2015 par Orange, Gemalto, la RATP et la SNCF. Le géant sud-coréen et leader mondial du marché mobile entend équiper ses smartphones de la technologie développée par Wizway, qui, et ce peu importe qu'il s'agisse d'un abonnement tel que le pass Navigo, d'un ticket unitaire ou d'un carnet.Très simple d'utilisation,, puisqu'il suffira de le passer sur les bornes présentes dans les différents points d'accès aux transports, grâce à la technologie sans contact Near Field Communication (NFC).Cette collaboration, qui est une première en France, va permettre le. Et plusieurs acteurs ont déjà retenu la solution un peu partout dans l'Hexagone. C'est le cas notamment de l'Île-de-France, où Wizway teste sa technologie pour le compte d'Île-de-France Mobilités, de Transpole sur la métropole lilloise et de la Compagnie des Transports strasbourgeois. Avant que d'autres sociétés ne les rejoignent.Le service sera(Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy A8, Galaxy S7 et S7 Edge, Galaxy S8 et S8+, Galaxy S9 et S9+, Galaxy Note 8 et Galaxy Note 9). Son utilisation n'entraînera pas de surcoût, théoriquement. Wizway, de son côté, percevra tout de même une commission pour chaque transaction validée par l'opérateur de transport.Prochaine étape pour Wizway : convaincre le concurrent historique de Samsung, Apple et ses iPhone. Après avoir conclu un partenariat majeur avec le fabricant coréen, la startup française a bien raison de ne rien s'interdire.