Les rumeurs sur les prochains iPhone 17 ne cessent de se multiplier en cette fin d'année, et l'on oublierait presque que l'iPhone 16 est sorti il y a à peine trois mois. Pourtant, tous les regards sont déjà tournés vers la prochaine génération de smartphones d'Apple qui devrait apporter de nombreuses nouveautés. Si les premiers bruits de couloir se sont concentrés sur l'iPhone 17 Air, un nouveau modèle supposément bien plus fin et léger que les iPhone précédents, c'est aujourd'hui au tour de l'iPhone 17 Pro d'être au centre de l'attention. On en apprend plus notamment sur la technologie d'affichage de ce prochain smartphone premium, et celle-ci devrait apporter quelques nouveautés.