La Huawei Watch GT 2 bien partie pour battre les records d’autonomie

Des bordures réduites pour la montre Huawei

Les Huawei Watch GT 2 en version Sport et Classic. © WinFuture

Huawei Watch GT 2 : une autonomie encore meilleure

Via : Neowin

est parvenu à se procurer images et fiche technique des futures, en amont de sa présentation à l'de Berlin.Comme une prémonition des sanctions américaines qui pèsent actuellement sur son constructeur (et qui rendent la sortie des Mate 30 particulièrement houleuse), lade l'an dernier s'émancipait déjà de l'écosystème Google pour lui préférerCette seconde itération suivra évidemment le même chemin, et se déclinera aussi en deux versions : «», et «». Comme le remarquent nos confrères allemands, lasemble disposer d'une diagonale plus généreuse sur le cadran ;Toutes les caractéristiques techniques ne sont pas encore connues, maisavance qu'unesera intégrée à la- contre 420 mAh dans la première GT. On peut donc s'attendre à, qui plafonnait déjà à deux semaines entières sur le premier modèle Il se murmure également que la Watch GT 2permettant de passer des appels ou d'enregistrer facilement des mémos. Autant d'éléments à confirmer lors du panel qui lui sera probablement dédié