Timex dévoile la Ironman R300 GPS, une montre sportive connectée dotée de 25 jours d'autonomie

C'est en tout cas comme cela que le constructeur décrit cette nouvelle montre connectée R300.En effet, même si cette montre Timex Ironman R300 GPS a tout de la smartwatch, il s'agit davantage d'un tracker pour sportifs exigeants. Cette dernière se pare en effet d'un écran tactile avec affichage «», d'une résistance à l'eau et aussi (surtout !) d'un précieux module GPS.On peut ainsi avancer que cette nouvelle Timex Ironman R300 est la «», la plus avancée jamais mise au point par le constructeur. Une montre dotée d'un module Bluetooth permettant de recevoir différentes notifications pour les SMS, les appels entrants ou tout ce qui a attrait aux réseaux sociaux.Timex avance également une autonomie de 25 jours environ, mais cette dernière variera évidemment en fonction de l'utilisation du module GPS. Ce dernier manque cruellement à d'autres montres connectées très populaires, comme la Withings Steel HR Sport pour ne citer qu'elle, et ne nécessite ici pas le moindre appairage avec un smartphone.À propos de sa nouvelle Ironman R300, Timex explique qu'elle est «», puisqu'elle inclut également un capteur de fréquence cardiaque et une conception robuste pour convenir aux athlètes de tous niveaux. En bon tracker d'activités, la montre permet de comptabiliser les pas, les calories ou encore la distance parcourue, sans oublier de surveiller le sommeil du porteur.Côté tarif, cette nouvelle Timex Ironman R300 est d'ores et déjà disponible sur le site officiel de la marque, et affichée au tarif de 120 dollars. Une application dédiée, Timex Smart App, est disponible sur Android et iOS.