Le bracelet Fitbit Charge 3 se montre et ressemble plus... à une montre

« Le compagnon fitness idéal »

Près de deux ans après la sortie du Fitbit dévoile son successeur . Lereprend dans les grandes lignes le design et les fonctionnalités de son aîné, mais dispose désormais d'un écran tactile et d'une autonomie de 7 jours ? soit 5 de plus que le Charge 2.a inclus de nouvelles fonctionnalités à son bracelet. Il sera désormais possible de tracker vos sessions de natation au même titre que toutes les autres activités. Pratique, d'autant que le bracelet est résistant à l'eau jusque 50m de profondeur.Le Charge 3 s'accompagne également d'un nouveau capteur de rythme cardiaque et de saturation d'oxygène, pour toujours plus d'exhaustivité dans l'analyse.Le nouvel écran du Charge 3 est désormais tactile, et occupe jusqu'à 40% de la dalle en plus. L'appareil se dote également d'un petit bouton disposant d'un retour haptique ? similaire au bouton Home des iPhone 7 et 8.Enfin, vous pourrez recevoir vos notifications de smartphone directement sur votre poignet. Une première pour un bracelet de la marque. Fitbit annonce également que des « applications populaires » seront disponibles dans le futur sur le Charge 3.Au rang des déceptions on notera par contre l'absence de GPS. Compréhensible néanmoins : Fitbit déclarant que peu de de coureurs se séparent de leur smartphone pendant leur entraînement.Le Fitbit Charge 3 sera disponible dans le courant du mois d'octobre au tarif de 149,95 €. Une Édition Spéciale sera également mise en vente à 169,95 €, et disposera du support NFC et de la technologie Fitbit Pay.