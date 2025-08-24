Avant son départ, Chen Shi occupait le poste de sensor system architect, ce qui, selon la firme, lui donnait « une place de premier rang dans le développement par Apple de sa technologie de capteurs de santé de pointe, incluant des feuilles de route hautement confidentielles, des documents de conception et de développement, ainsi que des spécifications pour la technologie des capteurs ECG ». Des responsabilités qui l’exposaient donc directement aux projets les plus sensibles de la Pomme.

De plus, la firme dirigée par Tim Cook affirme avoir découvert, grâce à l’iPhone professionnel de l’ingénieur, que celui-ci dirige désormais une équipe de développement des technologies de détection chez Oppo. Dans sa lettre de démission, il invoquait pourtant des « raisons familiales et personnelles » pour justifier son départ.

Toujours d’après les documents déposés par la société, des échanges retrouvés sur cet appareil montreraient qu’Oppo « a encouragé, approuvé et accepté le plan du Dr Shi visant à collecter les informations exclusives d’Apple avant de quitter l’entreprise ». Le procès devrait déterminer si ces soupçons de transfert de données confidentielles sont avérés et si Oppo a joué un rôle dans cette affaire.