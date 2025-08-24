Un ancien ingénieur d’Apple, recruté par Oppo, est accusé d’avoir emporté avec lui des documents internes confidentiels. La firme américaine a saisi la justice pour vol présumé de secrets industriels liés à l’Apple Watch.
- Apple porte plainte contre le Dr Chen Shi, ex-ingénieur capteurs de l’équipe Apple Watch, accusé d’avoir transféré des documents sensibles à Oppo.
- Avant de partir, Chen aurait téléchargé plus de 60 fichiers depuis un dossier protégé et assisté à de nombreuses réunions pour collecter des informations.
- Apple cite des recherches montrant qu’il a tenté d’effacer des traces et affirme qu’Oppo aurait encouragé son plan, affaire à trancher en justice.
Apple a intenté une action en justice contre l’un de ses anciens salariés, le Dr Chen Shi, ex-membre de l’équipe Apple Watch, qu’elle soupçonne d’avoir transféré des informations sensibles à son nouvel employeur : Oppo. L’entreprise affirme que cet ingénieur, spécialiste des capteurs, aurait emporté avec lui des données confidentielles avant son départ.
Dans sa plainte, la firme de Cupertino décrit un comportement minutieusement organisé de la part de son ex-employé. Avant de rejoindre Oppo, Chen Shi aurait participé à des dizaines de réunions avec des membres de l’équipe Apple Watch pour s’informer sur leurs travaux, comme cela nous est rapporté par The Verge. Parallèlement, il aurait téléchargé plus d'une soixantaine de documents à partir d’un dossier protégé, stockés sur une clé USB. Selon la société, l’ingénieur aurait également transmis à Oppo qu’il cherchait à « collecter un maximum d'informations » avant sa prise de poste.
Des traces laissées sur son ordinateur professionnel éveillent d'ailleurs les soupçons : l’ingénieur aurait recherché en ligne des requêtes telles que « comment effacer les données d'un MacBook » ou encore « quelqu’un peut-il voir si j’ai ouvert un fichier sur un lecteur partagé ». Des indices qui, pour Apple, témoignent d’une volonté de masquer ses actions.
Des preuves qui ne font pas l'ombre d'un doute, selon Apple
Avant son départ, Chen Shi occupait le poste de sensor system architect, ce qui, selon la firme, lui donnait « une place de premier rang dans le développement par Apple de sa technologie de capteurs de santé de pointe, incluant des feuilles de route hautement confidentielles, des documents de conception et de développement, ainsi que des spécifications pour la technologie des capteurs ECG ». Des responsabilités qui l’exposaient donc directement aux projets les plus sensibles de la Pomme.
De plus, la firme dirigée par Tim Cook affirme avoir découvert, grâce à l’iPhone professionnel de l’ingénieur, que celui-ci dirige désormais une équipe de développement des technologies de détection chez Oppo. Dans sa lettre de démission, il invoquait pourtant des « raisons familiales et personnelles » pour justifier son départ.
Toujours d’après les documents déposés par la société, des échanges retrouvés sur cet appareil montreraient qu’Oppo « a encouragé, approuvé et accepté le plan du Dr Shi visant à collecter les informations exclusives d’Apple avant de quitter l’entreprise ». Le procès devrait déterminer si ces soupçons de transfert de données confidentielles sont avérés et si Oppo a joué un rôle dans cette affaire.