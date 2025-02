Ces actions judiciaires en France font suite à un accord à l'amiable aux États-Unis, où Apple a accepté de verser 95 millions de dollars pour régler un litige similaire concernant Siri, chaque utilisateur se déclarant auprès de la justice pouvant recevoir jusqu'à 20 dollars à titre de dédommagement. La marque tient visiblement à rassurer ses utilisateurs, et à préserver sa réputation en matière de respect de la vie privée, quelque peu écornée par cette affaire qui dure depuis de nombreuses années.

Apple rappelle ainsi que ces pratiques ne sont plus d'activité depuis 2019. Les utilisateurs ont le choix d'activer ou non le programme d'amélioration de Siri, qui reste optionnel, en allant dans les réglages de leur iPhone ou iPad. Selon la marque, les enregistrements accidentels sont désormais supprimés et les données Siri ne sont pas liées à un compte utilisateur, mais à un identifiant aléatoire, renouvelé plusieurs fois par jour, et ne sont pas vendus à des tiers.