Le 31 décembre 2024, Apple a signé un accord prévoyant le paiement d'une amende de 95 millions de dollars pour éteindre l'action en justice. Le constructeur californien indique cependant n'être coupable de rien, et continuer de clamer sa bonne foi. « Apple a toujours nié et continue de nier tout acte répréhensible et toute responsabilité présumés », déclare ainsi la marque dans un communiqué.

L'accord doit désormais être validé par la justice américaine pour mettre définitivement fin au dossier. Apple suit ici le chemin d'Amazon, qui pour des faits similaires avec son assistant Amazon Alexa, avait accepté de régler 30 millions de dollars auprès de la FTC en 2023 pour éteindre les actions en justice.

Les utilisateurs concernés doivent prêter serment et affirmer avoir été concernés par le problème en activant Siri par erreur sur leur appareil. Le plafond maximum de dédommagement est de 20 dollars par consommateur impacté.

Apple a depuis repris son programme d'amélioration de Siri, sur la base du volontariat. Les utilisateurs peuvent désactiver l'envoi de leurs conversations avec l'assistant vocal, et l'entreprise assure avoir renforcé les procédures pour garantir la confidentialité des informations récupérées par les agents chargées du traitement.