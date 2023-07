Alexa et vie privée des enfants : la firme accepte sa lourde amende, petit rappel des faits

Les accusations ont été déposées en mai 2023 par le département de la Justice et par la FTC. Pour régler le litige, Amazon a accepté de payer une amende de 25 millions de dollars et de rester sous le joug d'une injonction permanente. Cette dernière exige que l'entreprise identifie immédiatement les profils inactifs d'enfants et les supprime, sauf si un parent venait à s'y opposer.