1,13 milliard d'euros : Amazon écope d'une amende record pour abus de position dominante en Italie

Les autorités, qui estiment qu' « au moins 70 % des achats de produits électroniques grand public en Italie» se font sur Amazon, ont donc jugé que la situation justifiait une telle amende, et exigent que les vendeurs tiers jouissent des mêmes avantages que les autres. Amazon a donc une année pour définir et publier de nouvelles règles, qui seront appliquées par un contrôleur mandaté. De son côté, la firme a annoncé son intention de faire appel, jugeant l’amende « injustifiée et disproportionnée ». En novembre, l'Italie avait déjà condamné Amazon et Apple à verser 203,8 millions d'euros pour avoir injustement restreint la vente des appareils de la marque Beats.