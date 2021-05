L'Italie condamne Google à une amende de 102 millions d'euros pour abus de position dominante

Le gendarme relève aussi le déclassement d'un outil concurrent à ceux de la galaxie de Google et de barrières à l'entrée pour l'application JuicePass. En plus de l'amende de 102 millions d'euros, l'autorité a mis en demeure Google de mettre fin à l'abus et de limiter les effets néfastes contre l'application Enel X sur AndroidAuto. Elle a ainsi demandé à la firme de Moutain View de mettre à la disposition d'Enel X Italia (et d'autres développeurs), d'assurer son interopérabilité avec AndroidAuto. C'est l'autorité qui veillera directement à la bonne application des termes de la mise en demeure.