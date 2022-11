Amazon forcée de prouver qu'Alexa n'espionne pas vos conversations privées

Surtout que les années précédentes ont démontré avec force et répétition que les géants américains des télécommunications entretenaient parfois des rapports plus que souples avec la loi et la vie privée. Les procès à répétition contre les différents réseaux sociaux et autres géants du secteur montrent qu'ils ont une fâcheuse tendance à se ruer vers les zones grises encore non encadrées par la loi, quand ils ne contournent pas ouvertement cette dernière. De quoi largement entretenir la suspicion des plaignants dans ce procès.