Apple invoque deux chefs d'accusation principaux : la violation du Defend Trade Secrets Act et du Computer Fraud and Abuse Act (CFAA). Ce dernier texte punit l'accès non autorisé aux systèmes informatiques par des amendes pouvant atteindre 250 000 dollars et des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans pour les cas les plus graves.

La firme réclame une injonction pour empêcher toute divulgation future, des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, ainsi que la restitution ou la destruction de toute information confidentielle encore en possession des défendeurs. L'ampleur des sanctions demandées témoigne de la gravité avec laquelle Apple considère cette affaire.

Jon Prosser a rapidement réagi sur X (anciennement Twitter), niant toute orchestration d'un complot et affirmant ignorer « la situation qui se déroulait ». Il exprime sa volonté de s'expliquer directement avec Apple, mais les preuves rassemblées par l'enquête interne de la firme semblent accablantes.

L'ingénieur Ethan Lipnik a déjà payé le prix de cette affaire : Apple a mis fin à son contrat pour non-respect des politiques de sécurité concernant les appareils de développement. Paradoxalement, il n'avait pas signalé la violation, l'apprenant seulement lorsque des proches ont reconnu son appartement dans les vidéos diffusées par Prosser.

Cette affaire marque un durcissement notable de la stratégie d'Apple face aux fuites. La firme multiplie depuis plusieurs années les actions juridiques contre les leakers, y compris à l'international, mais s'attaquer frontalement à un YouTuber influent constitue une escalade significative. L'issue de ce procès pourrait bien redéfinir les limites légales du journalisme technologique et des pratiques de divulgation dans l'industrie.