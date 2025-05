En 2019, un ancien sous-traitant avait raconté avoir reçu des centaines d’enregistrements réalisés par Siri. Beaucoup n’avaient pas été déclenchés volontairement. Ils incluaient parfois des discussions privées, dont certaines liées à la santé, au travail ou à la vie personnelle.

Apple avait rapidement réagi. Depuis iOS 13.2, seuls les utilisateurs qui le souhaitent participent à l’amélioration de Siri via l’envoi d’extraits vocaux. Dans un message public, l’entreprise assure que les données sont anonymisées, non revendues et jamais utilisées à des fins publicitaires. Mais les avocats français restent prudents. « Apple reconnaît que des écoutes ont eu lieu mais prétend qu’elles servaient uniquement à l’entraînement de Siri », indique Julien Bayou, qui soutient la plainte. Selon lui, rien ne prouve que la situation ait été entièrement corrigée.