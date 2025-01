L'un des avantages potentiels de cette technologie résiderait dans la possibilité de réduire la taille des fichiers de jeu. En effet, le brevet suggère de diminuer la résolution des textures téléchargées par le joueur, puis d'utiliser l'upscaling IA pour les améliorer et obtenir une image finale de haute qualité. Par conséquent, cela permettrait aux titres disponibles dans votre ludothèque d'occuper moins d'espace sur la carte mémoire, un avantage non négligeable pour une console qui se veut aussi portable.

D'ailleurs, et cela ne vous aura probablement pas échappé, l'utilisation de l'IA pour améliorer la qualité graphique des jeux vidéo devient de plus en plus répandue. Des solutions telles que DLSS de NVIDIA et FSR d'AMD sont déjà largement utilisées sur PC. Nous pouvons également évoquer le cas de la PS5 Pro qui a récemment intégré la technologie d'upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) de Sony. De toute évidence, il faudra attendre la révélation officielle de la Switch 2 pour savoir si Nintendo choisira d'adopter cette approche.