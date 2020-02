Take-Two s'exprime sur les ventes de ses jeux et sur ses futurs projets, dont Bioshock

© Take-Two Interactive

Pas de GTA VI au programme

Tout d'abord, nous allons commencer par détailler les ventes des plus gros jeux édités par Take-Two Interactive ces dernières années. L'indéboulonnablea passé la barre des 120 millions d'unités depuis sa sortie en 2013. Toujours chez Rockstar Games devient le second plus gros succès de l'histoire du studio avec ses 29 millions d'exemplaires vendus. Enfin,etatteignent respectivement 8 millions et 2 millions de copies écoulées.En ce qui concerne l'avenir maintenant, Take-Two a expliqué que le studio Hangar 13 () dévoilera son prochain jeu «». Reste à voir s'il s'agira d'une suite àou bien d'une toute nouvelle licence. Cette année, nous en apprendrons également plus sur le projet actuellement développé au sein du nouveau studio 2K Silicon Valley.Enfin,a également été à l'ordre du jour. Nous savions déjà qu'un nouvel opus est en chantier chez Cloud Chamber Studios . Hélas, il va falloir faire preuve de patience puisque ce quatrième épisode vient tout juste de débuter son développement. Take-Two explique qu'il ne sortira pas avant plusieurs années.