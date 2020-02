Les jeux de société Carcassonne et Les Aventuriers du Rail sont gratuits sur l'Epic Games Store

Une belle semaine en perspective

Ainsi, dès maintenant et jusqu'au 13 février 2020 à 17h00, les utilisateurs de l'Epic Games Store peuvent télécharger deux softs gratuitement. Il s'agit des adaptations des fameux jeux de sociétéet(ouen version originale). Les deux titres sont édités par la société Asmodee Digital.Ces jeux reprennent logiquement le concept des jeux de société dont ils sont inspirés. Il est possible d'y jouer à plusieurs avec des amis. Les configurations requises sont détaillées directement sur l'Epic Games Store.À partir du 13 février prochain, deux autres jeux seront téléchargeables dans le cadre de ce même programme sur la boutique d'Epic. Nous pourrons donc obtenir gratuitement, un titre qui mélangeet stratégie, et. Ce dernier est un RPG réaliste en monde ouvert se déroulant au cœur du Moyen-Âge.