2K Games lance un studio à Montréal pour développer un nouveau Bioshock

Un mode multijoueurs ?

We are looking for a Senior Multiplayer Designer to work on our unannounced, triple-A, larger-than-life game at 2K in Novato, CA. Spread the word! Details here:https://t.co/DvupqHex6M — Kelley Gilmore (@kagilmore) October 25, 2018

La renaissance d'une licence culte

Source : Kotaku

Coup de tonnerre dans le monde vidéoludique. 2K Games a annoncé ouvrir un studio à Montréal, baptisé Cloud Chamber. Celui-ci est chargé du développement d'un nouveauLe travail sur ce nouvel opus de la saga culte a déjà commencé en Californie, dans les bureaux du siège social de 2K Games. Cloud Chamber lui-même a déjà été créé depuis un certain moment, mais ses effectifs étaient jusqu'ici réduits. L'officialisation va permettre d'accélérer le recrutement ainsi que l'avancée du projet. L'éditeur annonce qu'il reste encore plusieurs années de dur labeur à attendre avant une commercialisation du titre. Cela signifie que le jeu serait conçu à destination de la PS5 et la Xbox Scarlett en tête.Aux commandes de ce studio, on retrouve Kelley Gilmore, une ancienne de Firaxis Games (), racheté par 2K Games en 2005. Une information d'autant plus intéressante que Gilmore tweetait il y a un peu plus d'un an qu'elle était à la recherche d'un Senior Designer pour le mode multijoueurs d'un jeu AAA pas encore annoncé. Ce nouveaudevrait donc avoir droit à une telle fonctionnalité, qu'on espère cependant plus heureuse que celle du second opus, assez pauvre.Si on a hâte de voir ce que cela va donner, le jeu sera bien sûr attendu sur l'expérience solo proposée.est l'un des FPS les plus appréciés de l'industrie depuis sa sortie en 2007. Une ambiance angoissante, un gameplay agréable, un scénario plein de rebondissements qui amène les joueurs sur des fausses pistes... Les trois titres ont été acclamés par la critique et la communauté.Les deux premiers Bioshock étaient très similaires. On avait affaire au classique couloirs-salles des shooters de l'époque, mais avec une ambiance bien particulière, propre à la saga. Par la suite,avait radicalement changé de direction avec un environnement bien plus coloré et plus ouvert. Un chef d'oeuvre, sorti en 2013, qui n'a pas eu de suite.Aucun élément sur le nouveau jeu n'a été communiqué, à part le fait qu'il fasse partie de la licence. À noter que certains anciens développeurs des trois premiers titres ont intégré l'équipe en charge du nouvel épisode.