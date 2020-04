Trackmania montre son gameplay mais repousse sa sortie sur l'Epic Games Store et Uplay

Trackmania fera son retour cet été

Source : Gamekult

...Et en exclusivité PC sur l' Epic Games Store et Uplay.Initialement attendu pour le 5 mai prochain,vient de voir sa sortie repoussée au 1juillet prochain par Ubisoft. Le coronavirus et les conditions de travail imposées aux développeurs sont bien entendu en cause dans le report de ce qui sera un remake de l'acclamé. La promesse de l'éditeur : de meilleurs graphismes, du meilleur contenu en ligne, de nouveaux blocs pour la création de circuits ou encore de meilleures opportunités de progression.En plus de cette nouvelle date de sortie, Ubisoft dévoile, à travers sa vidéo, que le jeu n'arrivera pas sur Steam (en tout cas pas dans un premier temps). En effet, les logos de Uplay et de l'Epic Games Store sont les seuls visibles en fin de visionnage.