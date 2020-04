GeForce Now accueille Ubisoft, mais perd les jeux Microsoft, Warner Bros, Codemasters et Klei...

Davantage de jeux Ubisoft sur GeForce Now...

... Et un « au revoir » à Microsoft, Warner Bros, Codemasters, Klei...

Source : Gamespot

Mais l'offre signée NVIDIA doit également se séparer (encore une fois) de quelques jeux particulièrement appréciés des joueurs...Malgré un lancement très positif au début du mois de février, le service NVIDIA GeForce Now a rapidement perdu de sa superbe, avec le départ de certains éditeurs comme Activision-Blizzard , Bethesda ou encore 2K Games.Aujourd'hui, NVIDIA cherche à rassurer, en annonçant la disponibilité de tous les jeuxet. Ces derniers rejoindront, à la fin du mois de mai, d'autres jeux, commeou encore. Une bonne nouvelle donc, mais...Toutefois, dès ce vendredi 24 avril, NVIDIA va également devoir retirer d'autres jeux de GeForce Now. Et pas des moindres, puisque ce sont les jeux de chez Warner Bros Interactive Entertainment (...), Codemasters (...) et Klei Entertainement (...) qui ne seront plus compatibles.Les utilisateurs de GeForce Now auront également la (mauvaise) surprise de d'apprendre le départ prochain de Microsoft Game Studio. Il ne sera donc bientôt plus possible de retrouver le très populaire, ni même espérer l'intégration d'autre jeux comme, ou encore les sagasetComme toujours, sans donner davantage de détails, NVIDIA espère que les jeux concernés «»...