Fortnite est enfin téléchargeable sur Android depuis le Play Store

Dans un échange avec Polygon, l'éditeur change aujourd'hui son fusil d'épaule, mais pas de gaieté de cœur. Siest désormais disponible sur le Play Store , c'est avant tout pour des questions de gros sous.Jusqu'à présent, pour profiter du Battle Royale sur son smartphone Android, il fallait se rendre sur le site officiel d'Epic Games et télécharger le client au format .APK. Une routine qui permettait, d'une part, aux joueurs de retrouver facilement leur titre favori, et d'autre part à Epic Games de s'épargner la commission de 30 % prélevée par Google sur les achatsdans le Play Store.Seulement, «, explique Epic Games à Polygon,».Des désavantages financiers (la fameuse commission de 30 %), mais également techniques, précise Epic Games. En cause ? Des pop-up de sécurité récurrents qui alertent les utilisateurs sur les dangers d'installer des applications depuis des sources inconnues. Autant de signaux qui sont peu engageants pour les utilisateurs qui veulent pouvoir accéder le plus simplement possible àsur Android.Pour Epic Games, il ne fait aucun doute que Google cherche à faire passer tout ce qui ne provient pas du Play Store comme des malwares.Toujours est-il que le grand gagnant de l'histoire reste Google, qui peut se féliciter d'avoir obtenu gain de cause en listant désormais le jeu vidéo le plus populaire de ces dernières années sur son catalogue.Mais pour Epic, la pilule doit être difficile à avaler. Il faut dire que l'éditeur s'est érigé, il y a deux ans déjà, en chevalier blanc défenseur des développeurs avec sa plateforme Epic Games Store qui, contrairement à Steam , ne ponctionne que 12 % des revenus générés par les titres qui y sont répertoriés. Epic précise toutefois querestera disponible depuis son site officiel pour les joueurs qui ne souhaitent pas passer par Google Play pour l'obtenir.