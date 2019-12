Epic demande un traitement de faveur pour mettre Fortnite sur le Play Store

Un laboratoire indien annonce avoir mis au point un contraceptif pour hommes, s'administrant par injection, qui serait aisément réversible et dépourvu d'effets secondaires. Efficace 13 ans et ne nécessitant qu'une seule dose, le contraceptif devrait d'abord arriver sur le marché indien au cours du second trimestre 2020, avant d'apparaître sur le marché international.