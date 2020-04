Fortnite Champion Series : le titre européen pour un duo français

Régularité

YEEES WINNER FNCS DUO WITH MY LOVE @MCES_Andilex 😍❤️❤️❤️❤️❤️ LETS FUCKING GOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/iA1hlJ49e1 — nayte (@nayteFN) April 19, 2020

Un autre duo français dans le top 10

Une finale e-sport haute en couleurs dont l'issue n'a jamais été certaine. Mais au bout du compte, les Fortnite Champion Series (FNCS) du Chapitre 2 saison 2 ont été dominés par un duo français répondant au nom d'Alexandre « Andilex » Christophe et Nathan « Nayte » Berquignol, respectivement membre desprofessionnelles MCES et Le Stream.Du haut de leur 17 ans, les deux joueurs se sont adjugés la plus importante compétition européenne de Fortnite organisée depuis le début du cru 2020, au nez et à la barbe de « queasy » et « Trulex », plus riches de 60 000 dollars. Le podium est ensuite complété par « TCE Rakso » et « TCE Artor », récompensés de 55 200 dollars pour leur troisième place.Au cours de la finale disputée en six manches, « Nayte » et « Andilex » sont parvenus à décrocher un seul et unique Top 1 lors de la partie n°3, mais également un Top 6 (partie n°2) et deux Top 9 (partie n°4 et 6), pour un total de 28sur l'ensemble des. Un palmarès qui les a propulsé à la tête du classement général pour un gain substantiel de 70 000 dollars.Le second binôme tricolore le plus performant n'est autre que « Kyzen » et « Clement » (Supremacy), classé neuvième, mais dont la victoire à la Lyon Esport organisée début mars avait probablement nourrit quelques espoirs de triomphe sur ces Fortnite Champion Series. Leur place est tout de même synonyme d'un chèque de 18 000 dollars.Tous les résultats sont disponibles sur ce lien