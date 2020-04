Covid-19 : l'e-sport profite de la pandémie pour se développer

© Sean Do, Unsplash

Cette hausse concerne également la télévision, où le jeu vidéo a droit à de larges retransmissions.Todd Sitrin, Vice-président du département de jeu compétitif chez Electronic Arts, a déclaré avoir «», mentionnant l'un des best-sellers du studio,. Sur ce dernier, le premier trimestre aurait vu son audience normale être multipliée par deux à trois. Le dirigeant a ajouté : «».Le constat d'Electronic Arts se vérifie sur toutes les plateformes et applications de streaming connues pour leur contenu orienté vers le jeu, comme Twitch ou Facebook Gaming . Selon la société d'analyse Stream Hatchet, les plateformes de streaming ont enregistré un bond de leur audience de 43 % dans la semaine du 30 mars, avec un total de près de 495 millions d'heures visionnées. À elle seule, la plateforme Twitch a enregistré sur le mois de mars une hausse de son nombre de vues de 60 % par rapport à l'année précédente. Elle a ainsi totalisé 1 300 millions d'heures de visionnage sur l'ensemble du mois.Cette augmentation s'observe également au-delà des plateformes de streaming, dans des émissions télévisées. Le site iRacing précise que la course automobile inaugurale d'eNASCAR sur le circuit virtuel du Texas Motor Speedway, le 22 mars «».La semaine dernière, la chaîne ESPN a annoncé qu'elle retransmettrait le championnat d'un certain League of Legends , s'aventurant ainsi au-delà des sports qu'elle a l'habitude de diffuser traditionnellement, comme les matches de la NBA ou de la FIFA.Pour Charles Conroy, Vice-président des jeux chez The Switch, une société de production de vidéos en direct, c'est un vrai changement de paradigme, déclarant que les chaînes «».