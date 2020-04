Facebook lance une application gaming pour concurrencer YouTube et Twitch

Lire aussi :

La société de Mark Zuckerberg a de nouvelles ambitions ! Alors que les audiences des plateformes de streaming explosent avec le confinement, Twitch et YouTube restent largement en tête du marché. Facebook Gaming tente d'inverser la tendance...Avec le confinement, le nombre de spectateurs, comme le nombre de créateurs de contenus sur les plateformes de streaming a significativement augmenté. Or Twitch et YouTube règnent toujours en maître sur la diffusion de contenu en direct. Selon un rapport de, en décembre 2019 déjà, Twitch accaparait 61 % des heures de visionnage, tandis que YouTube récoltait 28 % du marché. Facebook compte pour sa part plus de 2,5 milliards d'utilisateurs. Pourtant, la société de Mark Zuckerberg peine à se faire une place dans le monde du streaming, malgré des investissements et des efforts pour développer une communauté gaming. Elle s'est notamment associée à des personnalités de premier plan comme Gonzalo "ZeRo" Barrios (Twitch), Corinna Kopf (YouTube) et Ronda Roussey, ancienne championne de l'UFC.Aussi, même si Facebook est à la traîne, la plateforme a connu, entre décembre 2018 et décembre 2019, une augmentation de 6 % du nombre de streamers, une croissance de 78 % du nombre de spectateurs sur sa plateforme et 210 % d'heures de jeu diffusées en plus. Alors, pour poursuivre cette évolution, Facebook s'attaque au secteur des jeux mobiles.Puisque c'est le moment idéal, entre confinement et explosion du streaming, Facebook a déployé sur le Google Play Store son application dédiée à la diffusion de jeux vidéo mobiles : Facebook Gaming . Cette dernière arrivera aussi très prochainement sur iOS : l'application est simplement en attente de validation par Apple.Comme l'a précise Fidji Simo, responsable de l'application Facebook au New York Times : «». Seront donc mis en avant des jeux grands publics et communautaires sur Facebook, commePour étoffer son offre de contenus, la société de Mark Zuckerberg offre la possibilité de monétiser certains de ses streamers avec son programme «». De plus, l'application facilite grandement la diffusion pour ses utilisateurs via un bouton « Go Live », et en permettant notamment de jouer à certains jeux sans les installer sur son appareil.