Facebook Gaming donne désormais la possibilité de créer ses propres tournois

Avancé pour cause de coronavirus

Accès anticipé

Source : VentureBeat

Disponible en accès anticipé, la fonctionnalité est une réponse à la crise du coronavirus . Mais elle constitue aussi un nouvel assaut contre Twitch . En 2019, Facebook Gaming était déjà plus rentable que son concurrent La fonctionnalité était prévue depuis quelque temps déjà, mais elle ne devait pas être rendue publique tout de suite. C'est ce qu'a affirmé l'ingénieur en chef des tournois Facebook Gaming Mina Abouseif lors d'une interview au média GamesBeat. La crise du coronavirus a accéléré les plans de Facebook, qui a décidé de la sortir plus tôt afin d'inciter le public à rester chez lui.Au départ, Facebook s'était concentré sur l'organisation de tournois « dans le monde réel ». Le réseau social dit avoir remarqué que de nombreux organisateurs utilisaient jusque-là les événements, les pages et les groupes de Facebook pour faire de la communication autour de leur tournoi. L'ingénieur en chef déclare ainsi qu' «».Mina Abouseif ajoute : «». Mais la crise sanitaire du Covid-19 a débuté, annulant la plupart des tournois annoncés et faisant migrer leurs organisateurs vers les réseaux sociaux.L'outil doit permettre à toute personne qui le souhaite d'organiser son propre tournoi avec ses amis ou sa famille. Mina Abouseif, qui dit être un inconditionnel de la saga FIFA , affirme que Facebook veut «». Pour lui, les tournois ont toujours constitué une grande partie du jeu vidéo, «». Il ajoute : «».La fonctionnalité étant en accès anticipé, Facebook prévoit de collecter les retours de ses utilisateurs et de la modifier si nécessaire. Facebook Gaming et Oculus ont récemment déclaré qu'ils rejoignaient la campagne #PlayApartTogether , un mouvement initié par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et incitant le public à rester chez lui au profit des jeux vidéo.