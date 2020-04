Covid-19 : le gouvernement et Facebook s'associent pour lancer des chatbots sur WhatsApp et Messenger

À gauche : Messenger, à droite : WhatsApp (Capture d'écran © Alexandre Boero pour Clubic)

Des chatbots en soutien aux consignes et efforts sanitaires

Facebook multiplie les initiatives

Source : Facebook

Associée aux réseaux sociaux, à leur pouvoir et à leur impact, l'ampleur de la pandémie de coronavirus peut évidemment être à l'origine de nombreuses dérives, comme la propagation de fausses informations relatives au virus. Pour lutter contre la désinformation, le gouvernement et Facebook ont pris l'initiative de collaborer au lancement de deux chatbots, désormais accessibles sur les réseaux sociaux WhatsApp et Messenger Les deux chatbots sont accessibles gratuitement, 24h sur 24, 7 jours sur 7, à l'ensemble des utilisateurs de WhatsApp et Messenger qui sont, rappelons-le, deux plateformes appartenant au groupe Facebook. Les agents conversationnels automatiques servent de relais à l'État français pour transmettre aux citoyens les dernières informations officielles mais aussi des conseils et recommandations sanitaires de façon à limiter, d'une part, la propagation du virus et celle des fausses informations, et à éviter, d'autre part, la saturation des standards téléphoniques des services de santé du pays.Pour converser avec le chatbot, rien de très compliqué. Sur Messenger, il suffit, via la barre de recherche, de trouver le compte « Gouvernement ». La conversation s'engage ainsi de manière assez intuitive au travers de trois grandes rubriques : « Confinement », « Se protéger », et « Comment aider ? » Il est aussi possible de discuter avec l'agent conversationnel en passant, au préalable, par la page Facebook du gouvernement Pour accéder au chatbot via WhatsApp, il vous faut d'abord enregistrer, sur votre smartphone, le numéro +33 7 55 53 12 12 ou bien cliquer sur ce lien pour directement démarrer la conversation. Ici aussi, un menu à choix multiples est proposé : « Le Covid-19 et la situation en France », « Se protéger et protéger les autres », « S'organiser pendant le confinement », « Les mesures prises pour les entreprises », « Comment aider », « Plus d'infos et ressources » et « Partager cette discussion ».Pour mettre au point le service sur WhatsApp, Facebook a collaboré avec la société internationale Infobip, qui a permis le lancement de projets similaires dans plusieurs pays du globe. Le firme de Mark Zuckerberg a développé la version Messenger du chatbot avec la plateforme française spécialisée dans les agents conversationnels Clustaar.Ces dernières semaines, Facebook a en tout cas multiplié les initiatives pour faire face à la crise sanitaire traversée par la France et une partie du monde. Le réseau social a à son actif le lancement du Community Help , un outil qui permet de demander ou d'offrir de l'aide en soutenant par exemple le personnel soignant qui lutte contre le coronavirus ; ainsi que l'initiative #ensembleàlamaison, qui se déploie sur Facebook et Instagram et a notamment encouragé de nombreux artistes à donner des concerts live sur les réseaux sociaux.