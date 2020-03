Covid-19 : Twitter connaît une hausse de 900% des discours racistes contre la Chine

© Pixabay

« Virus chinois »

Agressions en hausse

L'enseigne a également noté une augmentation du trafic de sites accusant notamment la Chine d'avoir sciemment propagé l'épidémie. Elle note enfin une hausse des contenus haineux sur les messageries et sur les plateformes dédiées au jeu vidéo.Le rapport de L1ght mentionne une tension palpable liée au confinement. Alors que les gens sont incités à passer plus de temps sur les jeux vidéo ou à lire , elle déclare avoir observé une nette augmentation des discours accusant les personnes d'origine asiatiques d'avoir provoqué la pandémie de Covid-19.Le site déclare ainsi : «».Dans la même veine, desau goût parfois douteux sont également apparus.rapporte comme exemples « #KungFlu » ou « #chinaliedpeopledied ». On trouve également « #ChineseVirus », un écho au Covid-19 que le président américain Donald Trump a plusieurs fois qualifié de «».Parallèlement à Twitter, L1ght a aussi observé une augmentation de 200 % du trafic de contenus visant des Asiatiques. L'exemple est donné par une interview de Sky News Australia, où la Chine est accusée d'avoir «». Toujours selon le rapport, ces discours se retrouveraient aussi sur les messageries (70 % d'augmentation) et sur les plateformes dédiées au jeu vidéo, comme Discord (40 % d'augmentation).Le climat numérique devenant délétère, il donne lieu à des agressions bien réelles. Le média Vox rapportait le 25 mars une augmentation du nombre d'agressions des personnes d'origine asiatique. En France, une lycéenne bretonne d'origine vietnamienne a été agressée il y a quelques semaines. Son agresseur lui a reproché de «» et de «».