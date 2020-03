Des tweets de Bolsonaro et Maduro à propos du Covid-19 supprimés par la plateforme

@ Pixabay

Lire aussi :

Twitter devrait voir ses revenus baisser et son nombre d'utilisateurs bondir grâce au coronavirus



Tweets présidentiels

Facebook tells me that it removed a video from Brazilian president Jair Bolsonaro because he noted in it that choloroquine is an effective treatment everywhere.https://t.co/xZVRDmNikv — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) March 30, 2020

Lire aussi :

La désinformation autour du coronavirus représente 2 millions de tweets



Tolérance zéro

Source : The Verge

Si Elon Musk , le P.D.-G. de Tesla, a certes échappé à la règle, les présidents vénézuélien et brésilien, Jair Bolsonaro et Nicolás Maduro ont vus certains de leurs messages être retirés de Twitter.La plateforme a également supprimé des tweets postés par l'ancien maire de la ville de New-York, Rudy Giulani, estimant que ces messages allaient «».Un porte-parole de Twitter a déclaré dans un e-mail envoyé à The Verge : «». Il ajoute : «».Deux tweets ont été supprimés ce dimanche. Comme le rapporte Ryan Mac, de la rédaction de BuzzFeed News, Jair Bolsonaro y certifie que la chloroquine, une molécule sur laquelle reposent actuellement d'importants espoirs , était un traitement efficace. Or, pour le moment, l'efficacité de la chroloquine reste incertaine. À la suite d'une déclaration similaire du président américain Donald Trump, un Américain est mort il y a quelques jours après avoir avalé de l'antiparasitaire pour aquarium, qui contenait du phosphate de chloroquine.Jair Bolsonaro avait également déclaré dans une vidéo : «». Le second tweet, posté par Nicolàs Maduro, ne semble pourtant pas avoir été posté en réaction à ce premier message. Le président vénézuélien y avait affirmé avoir approuvé un «» capable «» du Covid-19.Le 4 mars, face à la propagation du virus, Twitter avait publié un post de blog , évoquant une «» face à «». Depuis, la plateforme a également supprimé des tweets de l'actrice Alyssa Milano et de l'homme d'affaires John MacAfee . Elle a également bloqué le compte Twitter de The Federalist, qui invitait le public à s'exposer délibérément à la maladie.