McAfee propose à Cuba de développer sa cryptomonnaie, pour contourner les sanctions américaines

Source : Reuters

Le fantasque informaticien et fondateur du logiciel éponyme,, fuit comme la peste les États-Unis, où il n'a pas payé d'impôts pendant huit ans. Il a pourtant fait acte de candidature pour les élections présidentielles de 2020, au point d'en avoir créé un site internet officiel . Le septuagénaire a cette fois dans l'idée d'aider..., sous embargo de Washington depuis 1962. Sur place, il veut contribuer - gratuitement - à la création d'une cryptomonnaie nationale.Avec John McAfee, les annonces sont de moins en moins étonnantes, mais le personnage a le mérite de faire parler de lui. L'expert en cybersécurité a fait part de sa volonté, dans une interview relayée par nos confrères de Reuters, de travailler avec le gouvernement cubain commeen cryptomonnaie.L'idée de l'entrepreneur est de donner vie à la volonté affichée par les autorités de l'État insulaire de développer sa propre cryptomonnaie , dans le but de, qui ne font que cristalliser les tensions entre les deux pays.Pour John McAfee, le projet de Cuba est aussi simple que viable. «», a-t-il solennellement écrit sur le réseau social Twitter.Également à des fins commerciales, le Venezuela avait tenté l'expérience de la monnaie virtuelle, mais cette dernière n'a jamais réussi à faire son trou. McAfee compte doter Cuba d'une cryptomonnaie qui saura. «», a déclaré l'Américain.Pour l'instant, Cuba n'a pas encore officiellement répondu à l'intérêt du sulfureux McAfee, qui navigue dans ses eaux et sur son yacht en totale contradiction avec les lois américaines.