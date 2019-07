Cuba réfléchit à une crypto-monnaie lui permettant de passer outre les sanctions américaines

La crypto-monnaie pour atténuer les sanctions américaines

Une relance de la croissance de Cuba

Source : Neowin

Comme lel'a fait et bien que sa crypto-monnaie « Petro » n'ait jamais été lancée correctement,songe à stimuler son économie de la même façon.La croissance cubaine vit une importante crise, particulièrement à cause des. Ces derniers souhaitent notamment réguler l'industrie touristique de l'île, qui l'accusent des liens économiques avec les autorités locales et militaires.Les raisons de cette crise sont multiples. Les exportations sont actuellement en baisse etse ressert avec la présidence de Donald Trump. De plus, l'aide vénézuélienne est devenue bien moins importante.C'est ainsi pour cet ensemble de raisons que Cuba réfléchit actuellement à une façon deL'objectif de Cuba ? Copier l'idée du Venezuela en matière de crypto-monnaie. L'année dernière, le Venezuela a effectivement introduitpour éviter les sanctions américaines. Et bien qu'elle n'ait jamais été lancée correctement, cela permet aussi d'éviter l'hyperinflation.Le président cubains'est ainsi exprimé pour annoncer plusieurs mesures, parmi lesquelles la crypto-monnaie.Celle qui permet d'effectuer des opérations financières sans dévoiler son identité serait un moyen deau tourisme cubain et aux investissements étrangers qui sont faits sur l'île. Cela permettrait en somme d'. D'autant plus que les prix sont d'ores et déjàpar le gouvernement et autorités de l'île afin que leCependant, cette mesure et d'autres annoncées ne seraient pas suffisantes. D'une part, selon les Cubains, ce ne serait pas suffisant pouret déboucher sur un redressement économique. D'autre part,. Elle pourrait bien vite être ajoutée à la liste des actifs sanctionnés de Donald Trump, comme l'a été la crypto-monnaie vénézuélienne.